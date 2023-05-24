МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия планирует активнее работать над полным переходом на расчеты в национадльных валютах, сокращает доли "токсичных валют" в торговле, заявил президент страны Владимир Путин. Новак назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Ираном

Глава государства выступил на пленарном заседани Евразийского экономического форума в Москве.

"Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах", — сказал российский лидер.

Глава госудаоства добавил, чтодецентрализация валют поспособствует деполитизации работы в экономическом секторе.

"Приходят и многие другие, быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов", — пояснил президент.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.