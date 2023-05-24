Путин рассказал о переходе России на расчеты в нацвалютах
Путин заявил, что Россия продолжает работу по переходу на использование национальных валют
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия планирует активнее работать над полным переходом на расчеты в национадльных валютах, сокращает доли "токсичных валют" в торговле, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарном заседани Евразийского экономического форума в Москве.
"Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и ЕврАзЭС в том числе для полноценного перехода на национальные валюты, на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах", — сказал российский лидер.
Глава госудаоства добавил, чтодецентрализация валют поспособствует деполитизации работы в экономическом секторе.
"Приходят и многие другие, быстро развивающиеся экономики мира, в том числе Китай, Индия, государства Латинской Америки. Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов", — пояснил президент.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://1prime.ru/Forex/20230524/840675124.html
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