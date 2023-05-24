Доллар дорожает к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США
Доллар в среду дорожает к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и иене в среду вечером перед публикацией протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,0757 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,077 доллара, курс доллара к иене рос до 139,09 иены со 138,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,32%, до 103,81 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания Федрезерва США, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Валютные инвесторы будут искать сигналы от центробанка по дальнейшим действиям в монетарной политике.
В четверг будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит ее на уровне первой оценки в 1,1% в пересчете на год.
https://1prime.ru/Forex/20230524/840676106.html
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