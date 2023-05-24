МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды символически снизился к доллару и повысился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,15 рубля и 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 1 копейку, до 80,15 рубля, юаня — упал на 1 копейку, до 11,33 рубля, евро — на 34 копейки, до 86,37 рубля.