МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжил стабилизироваться к основным торгуемым на Московской бирже иностранным валютам, сохраняя "боковую" динамику, преобладавшую в предыдущие несколько дней, валюта США не спешит уходить от ключевой отметки 80 рублей, следует из данных торгов. Рубль на Мосбирже перешел к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 1 копейку, до 80,15 рубля, юаня — упал на 1 копейку, до 11,33 рубля, евро — на 34 копейки, до 86,37 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 82,7 миллиарда рублей против 34,3 миллиарда по евро и 65,2 миллиарда по доллару.

Доллар почти не изменился к рублю, юань сполз в пределах 0,1%, евро — на 0,4%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в среду мало менялся, продолжая тенденцию стабилизации нескольких предыдущих дней, доллар оставался около ключевой отметки 80 рублей. Доллар дорожает к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США

"Российская валюта сдержанно реагирует на позитив в виде восходящего импульса цен на нефть и подготовки компаний к налоговому периоду в РФ. Среди возможных причин, препятствующих активному укреплению рубля, можно отметить общий уход инвесторов от риска в свете напряженного внешнерыночного фона и геополитики, а также усиление самого доллара против основных валют", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.03 мск росла на 1,3%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 103,8 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Позитивный фон для рубля все же будет поддерживаться растущей в цене нефтью, полагает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Помимо этого, начиная со следующего месяца, дополнительную поддержку рубль получит от увеличения требований к резервам коммерческих банков", — добавляет он.

Пик майского налогового периода все ближе, в этом месяце он придется на 29-е число, напоминает Буйволов.

"Полагаем, что в ближайшие торговые дни локальная поддержка рубля может оказаться более выраженной. Наш прогноз по курсу доллара до конца текущей недели — 77,5-80,5 рубля", — добавляет он.