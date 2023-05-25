Доллар на открытии торгов в четверг вырос до 80,21 рубля, юань - до 11,33 рубля
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга слегка снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 80,21 рубля, китайской – до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 7 копеек — до 80,21 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,33 рубля.
По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
https://1prime.ru/Forex/20230525/840679446.html
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