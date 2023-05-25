МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Путин рассказал о переходе России на расчеты в нацвалютах

Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.

По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны.

"Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное — установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", — сказал Мацегора.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск