Россия и КНДР создадут систему расчетов в рублях, заявил посол
Посол Мацегора: Россия и КНДР создадут систему расчетов в рублях для роста товарооборота
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях, это поможет нарастить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Дипломат отметил, что объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны.
По его словам, ключевые причины такой ситуации кроются в тяжелых последствиях санкций СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов, затруднили морскую доставку грузов, сократили товарную номенклатуру, разрешенную к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны.
"Тем не менее, у нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное — установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем", — сказал Мацегора.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск
https://1prime.ru/Forex/20230525/840679527.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.