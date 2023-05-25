МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Австралийский доллар в четверг упал до нового минимума 2023 года после того, как тупик в переговорах о потолке госдолга США спровоцировал скачок спроса на активы-убежища ввиду растущего риска дефолта. Новозеландский доллар также пострадал от падения доходности местных облигаций. Госдолг США превысил российский в 107 раз

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6538 после падения в среду на 1% до 0,6529, самого низкого уровня с ноября. Пара пробила ключевую поддержку 0,6564, и следующим целевым уровнем может стать 0,6170.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6093 после падения накануне на 2,2%, что стало самым сильным внутридневным снижением с февраля. Пара пробила вниз скользящую среднюю за 200 дней на отметке 0,6154 и теперь нацелена на минимум 2023 года 0,6085.

Новозеландская валюта особенно пострадала после того, как днем ранее Резервный банк Новой Зеландии шокировал рынки сигналом об окончании цикла ужесточения политики после повышения ключевой процентной ставки до 14-летнего максимума 5,50%, что привело к резкому снижению доходности местных гособлигаций.

Достигнутый накануне ограниченный прогресс в переговорах о повышении лимита долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов до крайнего срока 1 июня заставил инвесторов нервничать, поскольку риск катастрофического дефолта становится все выше.

Переговорщики, представляющие президента США Джо Байдена и главу республиканцев в конгрессе Кевина Маккарти, в среду провели то, что Белый дом назвал "продуктивными переговорами".

Рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду поставило рейтинг США "ААА" под негативное наблюдение, в то время как агентство Moody's может изменить свою оценку долга США, если законодатели укажут, что ожидается дефолт.

Протоколы майского заседания ФРС, опубликованные в среду, показали согласие руководителей центробанка с тем, что аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок стали "менее убедительными".

Согласно инструменту CME Fed, на рынке фьючерсов учитывается 100%-ная вероятность того, что ФРС сделает паузу на июньском заседании, по сравнению с 70% днем назад.