МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Американскую валюту поддерживает уход трейдеров от риска, при этом рынки ждут статистику по ВВП США. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,0736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,075 доллара, курс доллара к иене растет до 139,66 иены со 139,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 104,05 пункта.

Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому спрос на него растет в случае усиления глобальной неопределенности. Таким фактором неопределенности стала ситуация с повышением потолка госдолга США.

По этому вопросу до сих пор не было принято решения, а министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

На этом фоне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "AAA" в список на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative). Аналитики агентства указали, что помещение в список отражает "растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга".

Позднее в четверг будет опубликована промежуточная оценка квартальной динамики ВВП США. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.