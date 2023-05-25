Доллар укрепляется к евро и иене на фоне факторов из США на торгах четверга
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Американскую валюту поддерживает уход трейдеров от риска, при этом рынки ждут статистику по ВВП США.
По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,0736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,075 доллара, курс доллара к иене растет до 139,66 иены со 139,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 104,05 пункта.
Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому спрос на него растет в случае усиления глобальной неопределенности. Таким фактором неопределенности стала ситуация с повышением потолка госдолга США.
По этому вопросу до сих пор не было принято решения, а министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
На этом фоне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "AAA" в список на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative). Аналитики агентства указали, что помещение в список отражает "растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга".
Позднее в четверг будет опубликована промежуточная оценка квартальной динамики ВВП США. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.
https://1prime.ru/Forex/20230525/840680030.html