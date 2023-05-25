Юань приблизился к шестимесячному минимуму на беспокойстве о восстановлении экономики КНР
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Китайский юань ослаб в четверг, приблизившись к шестимесячному минимуму против укрепляющегося доллара США. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что восстановление экономики Китая после пандемии COVID выдыхается.
Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,0529 за доллар США. Это выше предыдущего фиксинга 7,056, но в целом соответствует ожиданиям рынка.
Инвесторы восприняли такой фиксинг как сигнал о готовности центрального банка допустить дальнейшее ослабление юаня, а также "позволить рыночным силам определять динамику юаня до тех пор, пока движение цен не станет слишком хаотичным", отмечают аналитики Maybank в вышедшем в четверг обзоре.
Давление на юань также оказывают вышедшие ранее апрельские данные, указавшие на потерю экономикой Китая импульса к росту после первоначального отскока после отмены антиковидных ограничений, говорят аналитики.
На открытие торгов на спот-рынке пара юань/доллар США торговалась по 7,0680, а к середине торгового дня — по 7,0724. Допустимое отклонение спот-курса от официального фиксинга составляет 2%.
"Власти и иностранные инвесторы предпочитают дождаться более сильных сигналов о самовоспроизводящемся восстановлении экономики, прежде чем принимать решения о дополнительных инвестициях", — пишут экономисты Bank of America в аналитической записке, вышедшей ранее на этой неделе.
Такие сигналы могут содержаться в апрельском отчете о прибыли в производственном секторе Китая, который выйдет в субботу, и индексах менеджеров по снабжению за май, которые выйдут в среду.
В Bank of America скорректировали прогноз для пары доллар США/китайский юань и теперь ожидают, что во 2-м квартале она будет торговаться по 7,0, а не 6,8.
Юань противостоит широко укрепляющемуся доллару США, индекс которого достиг двухмесячного максимума 104,006.
Хотя ранее в этом месяце руководители ФРС в целом сошлись в том, что необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок "стала менее очевидной", их позиции по вопросу о том, стоит ли повысить ключевую ставку еще несколько раз ввиду угроз со стороны устойчивой инфляции, по-прежнему расходятся. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду протоколы заседания от 2-3 мая.
Американский доллар также получает поддержку как актив-убежище на фоне зашедших в тупик переговоров о повышении потолка госдолга США. Хотя неспособность сторон прийти к согласию спровоцирует дефолт, способный столкнуть американскую экономику в рецессию, инвесторы избегают более рискованных активов, опасаясь, что дефолт в США ударит и по мировой экономике.
На оффшорных торгах юань торговался с понижением на 0,17%, по 7,0843 за доллар США.
https://1prime.ru/Forex/20230525/840680096.html