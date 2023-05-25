МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Китайский юань ослаб в четверг, приблизившись к шестимесячному минимуму против укрепляющегося доллара США. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что восстановление экономики Китая после пандемии COVID выдыхается. Костин заявил о возможностях юаня заменить доллар

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,0529 за доллар США. Это выше предыдущего фиксинга 7,056, но в целом соответствует ожиданиям рынка.

Инвесторы восприняли такой фиксинг как сигнал о готовности центрального банка допустить дальнейшее ослабление юаня, а также "позволить рыночным силам определять динамику юаня до тех пор, пока движение цен не станет слишком хаотичным", отмечают аналитики Maybank в вышедшем в четверг обзоре.

Давление на юань также оказывают вышедшие ранее апрельские данные, указавшие на потерю экономикой Китая импульса к росту после первоначального отскока после отмены антиковидных ограничений, говорят аналитики.

На открытие торгов на спот-рынке пара юань/доллар США торговалась по 7,0680, а к середине торгового дня — по 7,0724. Допустимое отклонение спот-курса от официального фиксинга составляет 2%.

"Власти и иностранные инвесторы предпочитают дождаться более сильных сигналов о самовоспроизводящемся восстановлении экономики, прежде чем принимать решения о дополнительных инвестициях", — пишут экономисты Bank of America в аналитической записке, вышедшей ранее на этой неделе.

Такие сигналы могут содержаться в апрельском отчете о прибыли в производственном секторе Китая, который выйдет в субботу, и индексах менеджеров по снабжению за май, которые выйдут в среду. "Это кошмар": в Китае оценили последствия сотрудничества с Россией

В Bank of America скорректировали прогноз для пары доллар США/китайский юань и теперь ожидают, что во 2-м квартале она будет торговаться по 7,0, а не 6,8.

Юань противостоит широко укрепляющемуся доллару США, индекс которого достиг двухмесячного максимума 104,006.

Хотя ранее в этом месяце руководители ФРС в целом сошлись в том, что необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок "стала менее очевидной", их позиции по вопросу о том, стоит ли повысить ключевую ставку еще несколько раз ввиду угроз со стороны устойчивой инфляции, по-прежнему расходятся. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду протоколы заседания от 2-3 мая.

Американский доллар также получает поддержку как актив-убежище на фоне зашедших в тупик переговоров о повышении потолка госдолга США. Хотя неспособность сторон прийти к согласию спровоцирует дефолт, способный столкнуть американскую экономику в рецессию, инвесторы избегают более рискованных активов, опасаясь, что дефолт в США ударит и по мировой экономике.

На оффшорных торгах юань торговался с понижением на 0,17%, по 7,0843 за доллар США.