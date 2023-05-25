МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Рубль остался в боковике: доллар не спешит уходить от 80 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.04 мск снижается на 25 копеек, до 79,90 рубля, евро — на 59 копеек, до 85,78 рубля, юаня – на 6 копеек, до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром доллар максимально дорожал до 80,40 рубля, юань – до 11,34 рубля.

В частности, курс юаня к российской валюте, ввиду отступления китайской валюты к доллару на форексе, может продолжить сползать в направлении минимумов мая — в зону 11-11,2 рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По большому же счету торговая активность спекулятивных участников невысока ввиду отсутствия значимых новостных триггеров, добавляет он.

Что же касается самого доллара, то пик майского налогового периода приходится на ближайший понедельник, и продажи валюты могут усилиться, что способно поддержать движение курса ниже 80 рублей за доллар, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".