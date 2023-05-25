МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в четверг днем после выхода ряда макроэкономических данных в Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие потребителей к экономике Германии поднялось на июнь

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару снижается до 1,0733 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0750 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растет до 139,53 иены со 139,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 103,97 пункта.

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, сократился на 0,5% в прошлом квартале в годовом выражении. Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на индекс доверия потребителей к экономике страны, который по состоянию на июнь увеличился до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения мая в минус 25,8 пункта. Аналитики ждали чуть более положительной динамики показателя — на уровне минус 24 пункта после первоначального уровня мая в минус 25,7 пункта.