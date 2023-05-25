МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Новая глобальная экономическая война произойдет из-за США и их стремления сохранить власть доллара, пишет немецкая WirtschaftsWoche. "Вампир в чесночном магазине": Бербок опозорилась в Саудовской Аравии

Издание напомнило, что американская валюта активно используется при оплате сырья, например, нефти. Именно она в последние десятилетия играла ключевую роль в "непомерной привилегии" доллара.

"Хотя номинальная стоимость доллара больше не была фиксированной, а колебалась на валютных рынках, но серьезных конкурентов у доллара как у мировой резервной валюты долгое время не было", — объяснил автор статьи.

Евро не смог занять место главной международной резервной валюты в свое время. Сейчас Китай пытается оспорить доминирующее положение доллара и заменить его своими платежными системами. При этом Пекин, будучи самым большим кредитором Вашингтона, совсем не заинтересован в крахе США: вполне вероятно, что КНР хочет изменить мировую финансовую систему, "в которой уже не будет ничего похожего на "непомерную привилегию"".

Кроме того, конфликт на Украине показал, что Белый дом использует свое положение в экономике для достижения политических целей.

"Мировая экономическая война, контуры которой уже проявляются, станет самым вероятным итогом этой борьбы — с катастрофическими последствиями для Европы, которая окажется между двумя фронтами", —заключило издание.