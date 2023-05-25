МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг продолжает стабилизироваться к доллару и юаню, евро падает на фоне ослабления на форексе, следует из данных торгов. Российский рубль укрепился против доллара США

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск не менялся и составлял 80,15 рубля, евро терял 45 копеек, до 85,92 рубля, юаня — 2 копейки, до 11,3 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 76,1 миллиарда рублей против 26 миллиардов по евро и 52,4 миллиарда по доллару.

Юань при этом терял к рублю 0,2%, евро — 0,5%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в четверг остается в "боковике", продолжая тенденцию стабилизации нескольких предыдущих дней — около ключевой отметки 80 рублей за доллар. Доллар растет к мировым валютам на фоне факторов из США

"Консолидация рубля, наблюдающаяся вторую неделю, остается в силе. Изменить эту тенденцию пока не способно даже приближение налогового периода мая. Правда, этот фактор, скорее всего, и вызывает периодические восходящие движения рубля, но они не получают развития", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 15.58 мск падала на 1,3% до 77,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 104,2 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках. Евро дешевеет на 0,3% до 1,072 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сейчас находит поддержку в налоговом периоде, поэтому факторы укрепления американской валюты на форексе и снижения нефти пока игнорируются, рассуждает Иван Капустянский из УК "Первая".

"На следующей неделе рубль потеряет поддержку в виде экспортеров, продающих валюту, поэтому может сыграть отложенный эффект от укрепления доллара и снижения нефтяных котировок на мировом рынке. На этом фоне курс как минимум может сдвинуться к верхней границе узкого диапазона – к 81 рублю за доллар", — добавляет он.

К выходу курса из затяжного "боковика" может привести нарушение сложившегося равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением, обусловленное какими-то сдвигами в платежном балансе, которые с временным лагом должны отразиться на поведении ключевых игроков рынка — импортеров и экспортеров, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".