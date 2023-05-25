МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к иене после публикации данных о ВВП и рынке труда США, свидетельствуют данные торгов. Евро слабеет после уточнения данных о снижении ВВП Германии

По состоянию на 17.40 мск курс доллара к иене увеличивается до 139,64 иены с уровня прошлого закрытия в 139,47 иены, до выхода статистики американская валюта дешевела к иене.

Курс евро к доллару в то же время по-прежнему снижается — до 1,0728 доллара с 1,0750 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 104,15 пункта.

Ранее в четверг минторг США опубликовал промежуточную оценку роста квартального ВВП страны — на 1,3% в пересчете на год, а не на 1,1%, как показала первая оценка.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 229 тысяч. Прогнозировался показатель на уровне 245 тысяч.