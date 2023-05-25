МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга не показал существенной динамики по отношению к основным торгуемым валютам — национальная валюта немного ослабла к доллару, не изменилась к юаню и слегка укрепилась к евро, следует из данных Московской биржи. Рубль днем в четверг растет к евро и стабилен к доллару и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 2 копейки, до 80,17 рубля, курс юаня не изменился, оставшись на отметке 11,33 рубля, а курс евро снизился на 30 копеек, до 86,07 рубля.