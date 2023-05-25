МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль стабильно торговался в четверг, не показав существенных изменений по итогам сессии, следует из данных Московской биржи. Рубль днем в четверг растет к евро и стабилен к доллару и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 2 копейки, до 80,17 рубля, курс юаня не изменился, оставшись на отметке 11,33 рубля, а курс евро снизился на 30 копеек, до 86,07 рубля.

Объем торгов юанем составил 90,59 миллиарда рублей против 62,05 миллиарда по доллару и 33,67 миллиарда по евро.

При этом к 19.32 мск июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,33%, до 75,75 доллара за баррель, а индекс доллара повышается на 0,37%, до 104,27 пункта.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

"Рубль остается стабильным к доллару и немного укрепляется к евро… Американская валюта продолжает рост по отношению к большинству мировых валют на фоне рисков дефолта в США и ястребиной риторики Федрезерва в протоколах с майского заседания… На внутреннем валютном рынке торговая активность остается ниже среднего уровня, при этом роста предложения валюты со стороны экспортеров не отмечается. Спекулятивные движения против рубля ограничены риском налогового периода", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Доллар укрепился, юань не изменился против рубля

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", курс рубля двигается в узком диапазоне за счет достигнутого баланса между факторами его роста и факторами снижения.

С одной стороны, экспортеры продают дополнительные объемы иностранной валюты для прохождения налогового периода, но в то же время давление на рубль оказывают напряженный внешнерыночный фон, укрепление доллара к основным валютам, а также ценовой спад в нефти, отмечает эксперт.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" выделяет те же ключевые факторы, оказывающие влияние на динамику отечественной валюты. "Поддержку рублю оказывают более высокие продажи валютной выручки в рамках подготовки к уплате майских налогов. Тем не менее существенное коррекционное падение нефтяных цен в мире и дальнейшее глобальное укрепление доллара пока не располагают к снижению курса доллара", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

"В пятницу возможна активизация экспортеров перед уплатой налогов в понедельник, однако такая поддержка вряд ли укрепит рубль сильнее, чем до уровней 79-79,5 рубля за доллар", — полагает Евстифеев.

По мнению Бахтина, в конце недели положение российской валюты принципиально не изменится. Его прогноз курса доллара на пятницу — диапазон 77,5-80,5 рубля.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на сессию 26 мая: 79-81 рубль, 84,5-87 рублей и 11,1-11,45 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.