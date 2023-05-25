АНКАРА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал не верить слухам о вероятности резкого повышения курса доллара по отношению к турецкой лире после второго тура президентских выборов 28 мая. В Белом доме выразили уверенность в незыблемости позиций доллара

В понедельник экономическая газета Dünya сообщила, что резкое снижение уровня золотовалютных резервов центрального банка Турции вызывает опасения "курсового шока" в стране и в случае прекращения валютных интервенций доллар может начать торговаться по отношению к национальной валюте – лире (TL) — в интервале 25-30. Согласно данным ЦБ Турции, если на 5 мая его резервы составляли 68,4 миллиарда долларов, то по состоянию на 12 мая они упали почти на 8 миллиардов и составили 60,8 миллиарда долларов, приблизившись к показателям прошлого лета.

"Я говорю четко и ясно: никто не должен обращать внимания на кризисную риторику и слухи… Пусть никто не сомневается, наша финансовая система надежна. Были страны из Персидского залива, которые вложили деньги в нашу систему. Это разгрузило наш Центральный банк и наш рынок на некоторое время", — заявил Эрдоган в интервью CNN Türk.

Лира сейчас торгуется на уровне 19,90 по отношению к доллару, но в валютных обменниках в Анкаре и Стамбуле доллар покупают по курсу выше 20, а продают от 21 лиры и выше. Год назад курс лиры к доллару был на уровне 16-16,5 лиры. Тем временем годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%, говорилось в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.