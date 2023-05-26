Доллар на открытии торгов в пятницу слегка снижается
Доллар утром в пятницу снижается до 80,13 рубля, юань - до 11,32 рубля
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы слегка повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 80,13 рубля, китайской – до 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 4 копейки, до 80,13 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,32 рубля.
По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
https://1prime.ru/Forex/20230526/840690531.html
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