МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу снижается после роста днем ранее на макростатистике из США, свидетельствуют данные торгов. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару растет до 1,0741 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара, курс доллара к иене снижается до 139,75 иены со 140,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,17%, до 104,08 пункта.

В четверг индекс доллара вырос на 0,33%, отдельно к иене доллар подорожал на 0,42%, к евро — на 0,27%.

Американскую валюту в четверг поддержала сильная статистика из США. Так, минторг страны опубликовал промежуточную оценку роста квартального ВВП — на 1,3% в пересчете на год, а не на 1,1%, как показала первая оценка.

А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 229 тысяч. Прогнозировался показатель на уровне 245 тысяч.

В пятницу рынки ожидают публикацию статистики по доходам и расходам населения США. Аналитики полагают, что оба показателя продемонстрировали в апреле рост на 0,4% по сравнению с мартом. Также выйдет окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Эксперты полагают, что показатель в мае упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.