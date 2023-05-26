Доллар дешевеет к евро и иене после роста на макростатистике утром в пятницу
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу снижается после роста днем ранее на макростатистике из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару растет до 1,0741 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара, курс доллара к иене снижается до 139,75 иены со 140,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,17%, до 104,08 пункта.
В четверг индекс доллара вырос на 0,33%, отдельно к иене доллар подорожал на 0,42%, к евро — на 0,27%.
Американскую валюту в четверг поддержала сильная статистика из США. Так, минторг страны опубликовал промежуточную оценку роста квартального ВВП — на 1,3% в пересчете на год, а не на 1,1%, как показала первая оценка.
А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 229 тысяч. Прогнозировался показатель на уровне 245 тысяч.
В пятницу рынки ожидают публикацию статистики по доходам и расходам населения США. Аналитики полагают, что оба показателя продемонстрировали в апреле рост на 0,4% по сравнению с мартом. Также выйдет окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Эксперты полагают, что показатель в мае упал до 57,7 пункта с 63,5 пункта в апреле, как и показала предварительная оценка.
https://1prime.ru/Forex/20230526/840691002.html