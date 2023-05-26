Австралийский и новозеландский доллары нацелены на снижение по итогам недели
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллар в пятницу нацелились на завершение недели с большими потерями, достигнув ранее шестимесячных минимумов на фоне разочаровывающего восстановления экономики Китая, тупиковой ситуации в переговорах о потолке госдолга в США и воинственной риторики представителей Федеральной резервной системы, оказавших поддержку американскому доллару.
Пара австралийский доллар/доллар США в пятницу обновила шестимесячный минимум, опустившись до 0,6490, а затем стабилизировавшись на уровне 0,6507. За неделю пара снизилась на 1,6%. Трейдеры ждут выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США позднее в пятницу. Этот индекс является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС.
Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6069. Накануне пара упала на 0,8%, до нового шестимесячного минимума 0,6045. По итогам недели пара может утратить 3,3%, отметившись самым сильным падением с сентября. Дополнительное давление на новозеландский доллар оказало неожиданное заявление Резервного банка Новой Зеландии, сигнализирующее о завершении цикла повышения процентных ставок.
Президент США Джо Байден и лидер республиканцев конгресса Кевин Маккарти, судя по всему, приближаются к договоренности о повышении потолка госдолга, однако на рынке сохраняется нервозность. До 1 июня остается всего неделя. Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен предупреждала, что после этой даты министерство может оказаться неспособно оплачивать в полном объеме правительственные счета.
Позитивный отчет по заявкам на пособие по безработице в США подтолкнул рынки к понижению оценок вероятности сохранения ключевой процентной ставки на текущем уровне на июньском заседании ФРС. Трейдеры рынка фьючерсов оценивают вероятность паузы в 60% и ожидают понижения ставки всего на 15 базисных пунктов до конца года.
Индекс PCE за апрель может оказать решающее воздействие на котировки. Ожидается, что базовый PCE вырос на 0,3% по сравнению с мартом и на 4,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
"Я бы сказал, что доллар США стал в некотором роде волшебной валютой, — говорит Крис Вестон из Pepperstone. — Мы видим в нем и рост спроса на валюты-убежища, и циклические проявления, связанные с тем, что последние данные США оказались лучше опасений".
Давление на австралийский и новозеландский доллары оказывает также падение сырьевых цен из-за пробуксовки восстановления китайской экономики. Цены на медь нацелены на шестое недельное снижение подряд, а фьючерсы на железную руду упали до минимума почти за шесть месяцев.
Доходность 10-летних гособлигаций Австралии выросла на 6 базисных пунктов до 3,754%, а трехлетних — до 3,473%.
https://1prime.ru/Forex/20230526/840691121.html