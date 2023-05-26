МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллар в пятницу нацелились на завершение недели с большими потерями, достигнув ранее шестимесячных минимумов на фоне разочаровывающего восстановления экономики Китая, тупиковой ситуации в переговорах о потолке госдолга в США и воинственной риторики представителей Федеральной резервной системы, оказавших поддержку американскому доллару. Маккарти раскрыл, когда может быть достигнуто соглашение по госдолгу США

Пара австралийский доллар/доллар США в пятницу обновила шестимесячный минимум, опустившись до 0,6490, а затем стабилизировавшись на уровне 0,6507. За неделю пара снизилась на 1,6%. Трейдеры ждут выхода индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США позднее в пятницу. Этот индекс является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6069. Накануне пара упала на 0,8%, до нового шестимесячного минимума 0,6045. По итогам недели пара может утратить 3,3%, отметившись самым сильным падением с сентября. Дополнительное давление на новозеландский доллар оказало неожиданное заявление Резервного банка Новой Зеландии, сигнализирующее о завершении цикла повышения процентных ставок.

Президент США Джо Байден и лидер республиканцев конгресса Кевин Маккарти, судя по всему, приближаются к договоренности о повышении потолка госдолга, однако на рынке сохраняется нервозность. До 1 июня остается всего неделя. Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен предупреждала, что после этой даты министерство может оказаться неспособно оплачивать в полном объеме правительственные счета.

Позитивный отчет по заявкам на пособие по безработице в США подтолкнул рынки к понижению оценок вероятности сохранения ключевой процентной ставки на текущем уровне на июньском заседании ФРС. Трейдеры рынка фьючерсов оценивают вероятность паузы в 60% и ожидают понижения ставки всего на 15 базисных пунктов до конца года.

Индекс PCE за апрель может оказать решающее воздействие на котировки. Ожидается, что базовый PCE вырос на 0,3% по сравнению с мартом и на 4,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

"Я бы сказал, что доллар США стал в некотором роде волшебной валютой, — говорит Крис Вестон из Pepperstone. — Мы видим в нем и рост спроса на валюты-убежища, и циклические проявления, связанные с тем, что последние данные США оказались лучше опасений".

Давление на австралийский и новозеландский доллары оказывает также падение сырьевых цен из-за пробуксовки восстановления китайской экономики. Цены на медь нацелены на шестое недельное снижение подряд, а фьючерсы на железную руду упали до минимума почти за шесть месяцев.

Доходность 10-летних гособлигаций Австралии выросла на 6 базисных пунктов до 3,754%, а трехлетних — до 3,473%.