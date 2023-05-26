Володин заявил, что зависимым от доллара государствам уже сегодня надо искать альтернативу
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что государствам, зависимым от доллара, правильно уже сегодня искать альтернативу этой валюте.
"Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан… США на пороге дефолта. (Президент США Джо) Байден, как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга", — написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. США живут за счет других государств, способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается, отметил спикер ГД.
"Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!" — отметил Володин, добавив, что это несет в себе всё большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах.
"Доллар становится токсичным… Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран", — добавил председатель Госдумы.
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