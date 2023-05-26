МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что государствам, зависимым от доллара, правильно уже сегодня искать альтернативу этой валюте. Аналитик оценил способность юаня заменить доллар в расчетах России и Китая

"Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан… США на пороге дефолта. (Президент США Джо) Байден, как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга", — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. США живут за счет других государств, способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается, отметил спикер ГД.

"Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!" — отметил Володин, добавив, что это несет в себе всё большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах.

"Доллар становится токсичным… Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран", — добавил председатель Госдумы.