Юань восстановился от минимума почти за шесть месяцев при поддержке китайских госбанков
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Юань в пятницу восстановился от минимума почти за шесть месяцев на фоне продажи американской валюты крупными государственными банками.
Государственные банки продавали доллары на спот-рынке в четверг и пятницу, сообщают источники Reuters, и эти продажи, судя по всему, были призваны лишь замедлить падение юаня, а не удержать его на конкретном уровне.
В середине торгового дня пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,0610. В четверг пара поднималась до отметки 7,0803, самой высокой с 1 декабря 2022 года.
На оффшорных торгах юань в середине дня торговался по 7,0746 за доллар США. Предыдущие торги она завершил на отметке 7,09 за доллар США.
"Похоже, что государственные банки лишь замедлили ослабление юаня", — отметил один из трейдеров, который ожидает продолжения снижения юаня в ближайшей перспективе.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,076 за доллар США, что на 0,33% ниже предыдущего фиксинга 7,0529.
"Восстановление экономики Китая после карантинов подает признаки угасания, и это оказывает понижательное давление на китайский юань", — отмечает Томми Ву, экономист Commerzbank.
"Если следствием смягчения денежно-кредитных условий станет ослабление юаня, то власти могут выбрать курс, предполагающий более слабый юань, — говорит он. — Ослабление юаня может быть более предпочтительным средством для смягчения денежно-кредитных условий, нежели существенное понижение процентных ставок".
Экономические данные за апрель указали на ослабление импульса китайской экономики после первоначального отскока на фоне отмены антиковидных ограничений, усилив надежды на дополнительное денежно-кредитное стимулирование.
https://1prime.ru/Forex/20230526/840691258.html