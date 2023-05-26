МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Юань в пятницу восстановился от минимума почти за шесть месяцев на фоне продажи американской валюты крупными государственными банками. Рубль не показал явно выраженной динамики по итогам торгов четверга

Государственные банки продавали доллары на спот-рынке в четверг и пятницу, сообщают источники Reuters, и эти продажи, судя по всему, были призваны лишь замедлить падение юаня, а не удержать его на конкретном уровне.

В середине торгового дня пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,0610. В четверг пара поднималась до отметки 7,0803, самой высокой с 1 декабря 2022 года.

На оффшорных торгах юань в середине дня торговался по 7,0746 за доллар США. Предыдущие торги она завершил на отметке 7,09 за доллар США.

"Похоже, что государственные банки лишь замедлили ослабление юаня", — отметил один из трейдеров, который ожидает продолжения снижения юаня в ближайшей перспективе.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,076 за доллар США, что на 0,33% ниже предыдущего фиксинга 7,0529.

"Восстановление экономики Китая после карантинов подает признаки угасания, и это оказывает понижательное давление на китайский юань", — отмечает Томми Ву, экономист Commerzbank.

"Если следствием смягчения денежно-кредитных условий станет ослабление юаня, то власти могут выбрать курс, предполагающий более слабый юань, — говорит он. — Ослабление юаня может быть более предпочтительным средством для смягчения денежно-кредитных условий, нежели существенное понижение процентных ставок".

Экономические данные за апрель указали на ослабление импульса китайской экономики после первоначального отскока на фоне отмены антиковидных ограничений, усилив надежды на дополнительное денежно-кредитное стимулирование.