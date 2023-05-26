МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что валютные курсы должны устанавливаться рынками исходя из фундаментальных экономических показателей. Эти комментарии были сделаны после возобновившегося снижения японской иены против доллара США. Доллар дорожает к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США

"Мы продолжим внимательно наблюдать за рынками", — сказал Судзуки на пресс-конференции после планового заседания правительства.

Его заявление было мягче, чем вербальные предупреждения японских властей, обычно звучащие в случае чрезмерных колебаний иены. Это указывает на то, что в Токио спокойно воспринимают текущее падение национальной валюты, во всяком случае — пока.

Хотя слабая иена оказывает поддержку японским экспортерам, она бьет по домохозяйствам и розничной торговле, повышая уже и так высокую стоимость импорта сырья.