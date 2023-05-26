В Японии объяснили, как должны определяться валютные курсы
Министр финансов Японии Судзуки: валютные курсы должны определяться рынками
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что валютные курсы должны устанавливаться рынками исходя из фундаментальных экономических показателей. Эти комментарии были сделаны после возобновившегося снижения японской иены против доллара США.
"Мы продолжим внимательно наблюдать за рынками", — сказал Судзуки на пресс-конференции после планового заседания правительства.
Его заявление было мягче, чем вербальные предупреждения японских властей, обычно звучащие в случае чрезмерных колебаний иены. Это указывает на то, что в Токио спокойно воспринимают текущее падение национальной валюты, во всяком случае — пока.
Хотя слабая иена оказывает поддержку японским экспортерам, она бьет по домохозяйствам и розничной торговле, повышая уже и так высокую стоимость импорта сырья.
https://1prime.ru/Forex/20230526/840691370.html
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