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2023
https://1prime.ru/Forex/20230526/840692578.html
Банк России продал юаней на два миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 мая составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 26.05.2023
валюта, рынки, новости, россия, центробанк, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 мая составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Запланированный объем продажи валюты в период с 10 мая по 6 июня составляет 40,4 миллиарда рублей, примерно по 2 миллиарда рублей в день.