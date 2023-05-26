МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, но о единой валюте для объединения говорить пока сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Узбекистан будет развивать расчеты со странами ЕАЭС в нацвалютах

"Все страны БРИКС ускорились с точки зрения перехода на расчеты в национальных валютах, уже всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления на другие государства", — заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что для партнеров России по БРИКС стала "холодным душем" заморозка Западом российских активов. То, что сейчас западные страны пытаются ограничить российский экспорт и блокировать финансовые транзакции, стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару, добавил Рябков. Вместе с тем, по его словам, пока о единой валюте для объединения говорить не приходится.

"Переход на единую валюту предполагает создание единого эмиссионного центра, регулятора, согласование его полномочий, вероятную передачу прав на денежную эмиссию в наднациональный орган. Это означает, что в БРИКС надо будет синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики. Сложные вопросы, двигаться в этом направлении пока, я думаю, не то что преждевременно, но в практическом плане сложновато", — добавил замглавы МИД РФ

Рябков также отметил, что работа над системой BRICS Pay, выдвинутая деловым советом "пятерки", ведется и находится на повестке дня.

"BRICS Pay, я уверен, со временем будет создана и поможет в проведении соответствующих транзакций", — заключил он.