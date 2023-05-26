МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль немного укрепляется против основных торгуемых на Московской бирже валют, пытаясь выйти вверх из "боковика", следует из данных торгов и комментария эксперта. Курс доллара падает после роста на макростатистике

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск снижается на 9 копеек, до 80,08 рубля, евро — на 8 копеек, до 85,99 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром доллар максимально дешевел до 79,81 рубля, юань – до 11,29 до рубля, евро — до 85,75 рубля.

Рубль пытается выйти вверх из "боковика", считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Техническая картина сложилась очень хорошей для начала укрепления рубля, но спекулянты пока не решаются ее отыгрывать активными продажами доллара и юаня", — добавляет он.

Ключевые участники торгов, а именно экспортеры и импортеры, находятся в ожидании новых драйверов для выхода на рынок, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Давление на позиции иностранных валют на рынке может слегка увеличиться на фоне приближающегося окончания налоговых выплат в понедельник. Считаем актуальным диапазоном для доллара: 79-80,5 рубля. Впрочем, ввиду увеличения роли рубля во внешнеторговых расчетах ожидать значимого эффекта на валюту от налогового периода не приходится", — заключает он.