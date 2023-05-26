МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару после снижения в течение предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Юань восстановился при поддержке китайских госбанков

По состоянию на 12.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0737 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара, курс доллара к иене снижается до 139,66 иены со 140,06 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,15%, до 104,09 пункта.

В пятницу европейская валюта пытается отыграть трехдневные потери по отношению к доллару, которым способствовали различные факторы. Так, например, ВВП крупнейшей европейской экономики, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале сократился на 0,5% в годовом выражении.

Кроме того, данные о ВВП США подтолкнули доллар к росту курса. Так, американская экономика, по промежуточной оценке, выросла на 1,3% в пересчете на год в прошлом квартале.