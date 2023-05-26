МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу прибавляет и пытается отвоевать у доллара психологически значимый уровень 80 рублей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. ЦБ: российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск снижался на 12 копеек, до 80,05 рубля, евро – на 10 копеек, до 85,97 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар максимально дешевел до 79,81 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 63,6 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда по евро и 64,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался на 0,1%, юань терял к рублю 0,2%, евро — 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в пятницу оставался в "боковике", хотя стали отмечаться попытки его укрепления и отхода от ключевой отметки 80 рублей за доллар.

"Доллар продолжает торговаться в узком диапазоне 79,5-81 рубль к доллару. Российская валюта поддерживается продажей части валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода мая", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в мае составят 2,676 триллиона рублей.

Стоимость нефти к 15.53 мск прибавляла 0,9%, до 77 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2% до 104,1 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Негативным сигналом для рубля выступает тот факт, что он, похоже, не сумел воспользоваться приближением налогового периода мая, пик которого приходится на ближайший понедельник, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Не наблюдается агрессивных продаж иностранной валюты со стороны экспортеров, или такой навес предложения встречает адекватный спрос, предотвращающий укрепление рубля. Правда, в апреле наблюдалась похожая картина, и как раз со дня пика налоговых платежей началось быстрое подорожание рубля", — добавляет он.

На следующей неделе рубль потеряет поддержку экспортеров, продающих валюту под налоги, и на этом фоне курс как минимум может сдвинуться к верхней границе узкого диапазона – в сторону 81 рубля за доллар, считает Кравченко из УК "Первая".