МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВТБ выступает за введение более жесткого регулирования валютных рисков в банковском секторе в России, так как рынок юаня, который замещает собой доллары и евро, тоже имеет "свои неприятные особенности", заявил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов на съезде Ассоциации банков России (АБР). В Японии объяснили, как должны определяться валютные курсы

Он пояснил, что в некоторые моменты юаневой ликвидности недостаточно, и в случае какого-то кризиса с такой ликвидностью, оттока китайской валюты есть риск столкнуться с ситуацией, когда активы будут превышать пассивы в юанях.

"И в период кризиса курс юаня может "расти", как мы это наблюдали не так давно в прошедшие кварталы и месяцы. Поэтому тут требуется на мой взгляд, абсолютно с чистого листа, быть может, вообще без полной ориентации на базельские стандарты, с учетом особенностей Российской Федерации и прошлого кризиса новое, более жесткое регулирование валютного риска в банковском секторе", — отметил топ-менеджер.

"Мы для себя внутри считаем сейчас (хотя это разрешено с точки зрения регуляторики) в новой иностранной валюте, которая замещает собой доллары и евро – юань – не допускать полного размещения всех наших пассивов, привлеченных от корпоративных и розничных клиентов в активы, в силу того, что рынок юаня к рублю тоже имеет свои неприятные особенности", — также заявил Пьянов.

В прошлом году группа ВТБ после введения международных санкций столкнулась с беспрецедентным оттоком валютной ликвидности, при этом после блокировки резервов Банка России ВТБ потерял возможность компенсировать оттоки привлечением валюты от ЦБ через операции своп, что привело к необходимости покупать валюту на открытом рынке у экспортеров.