МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской статистики, свидетельствуют данные торгов. Мантуров сообщил, когда закроют потребность перевозчиков в судах

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,0709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара, курс доллара к иене рос до 140,49 иены со 140,06 иены. До выхода статистики в 15.30 мск и евро, и иена дорожали к американской валюте. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.04 мск увеличивался на 0,1%, до 104,35 пункта.

В пятницу валютные инвесторы оценивают данные по США. Так, цены производителей в стране за апрель выросли в годовом выражении на 4,4% после увеличения на 4,2% месяцем ранее. Доходы населения США, в свою очередь, ожидаемо выросли в апреле на 0,4% по сравнению с мартом, расходы увеличились на 0,8% при прогнозе в 0,4%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае снизился до 59,2 пункта с апрельских 63,5 пункта, что оказалось лучше ожиданий и предварительной оценки.

С начала недели американская валюта подорожала к евро на 0,9%, к иене – на 1,85%. Индекс доллара увеличился на 1,1%.