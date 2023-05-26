МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вырос к доллару, юаню и евро по итогам торгов пятницы, но по итогам недели продемонстрировал рост лишь к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Аналитик оценил, как долго будут падать цены на газ в Европе

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 80,06 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,3 рубля, курс евро понизился — на 39 копеек, до 85,68 рубля.

Объем торгов юанем составил 76,86 миллиарда рублей против 75,51 миллиарда по доллару и 32,61 миллиарда по евро.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 20.10 мск повышался на 0,66%, до 76,76 доллара за баррель.

При этом за неделю доллар подорожал на 6 копеек, юань подешевел на 7 копеек, а курс евро снизился на 82 копейки.

СТАБИЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ТОРГОВ ДЛЯ РУБЛЯ

"Российская валюта всю неделею продержалась в узком диапазоне 79,5-81 рубля к доллару США, не показав по итогу недели какой-либо динамики. Рубль на этой неделе поддержали экспортеры продажей части валютной выручки в рамках налогового периода", — говорит София Кирсанова из УК "Первая".

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что существенно изменить позиции рубля на этой неделе не смогли ни приближение налогового периода, ни рост цен на нефть. Эксперт считает, что именно следующая неделя покажет, в каком направлении будет двигаться отечественная валюта.

Аналитик "Альфа-Капитала" Александр Джиоев, в свою очередь, полагает, что поддержку рублю оказывает сужение дисконта Urals к Brent, поскольку оно приводит к увеличению выплат НДПИ российскими нефтяными компаниями.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов считает, что умеренное укрепление рубля представляется более вероятным, чем его снижение, по нескольким причинам. Во-первых, на днях должна завершиться история с повышением потолка госдолга США — вероятный благоприятный исход может поддержать все риск-активы. "Вторая важная внешняя интрига — это выборы президента Турции. Эта страна является одним из основных торгово-экономических партнеров России. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 28 мая, и победа действующего президента может укрепить рубль", — считает эксперт.

Прогноз Буйволова по курсу доллара на предстоящую неделю — диапазон 78-81 рубля.

Что касается долгосрочного прогноза курса доллара, то существенных предпосылок его роста, по мнению Джиоева, не наблюдается, в связи с чем аналитик прогнозирует пребывание курса американской валюты в диапазоне 65-75 рублей к концу текущего года.

В свою очередь, на торгах понедельника доллар, евро и юань будут торговаться в рамках диапазонов 79-81 рубля, 85-87 рублей и 11,1-11,5 рубля соответственно, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.