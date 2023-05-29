МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, какой карт-бланш выпадет рублю в начале недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 7 копеек, до 79,99 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,29 рубля, курс евро растет на 24 копейки, до 85,92 рубля.