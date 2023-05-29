2023-05-29T07:16:00+03:00
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2023-05-29T07:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230529/840704257.html
Курс доллара снижается до 79,99 рубля
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Курс рубля в начале торгов понедельника растет по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 7... ПРАЙМ, 29.05.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 7 копеек, до 79,99 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,29 рубля, курс евро растет на 24 копейки, до 85,92 рубля.