МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают достижение договоренности властей США для избежания дефолта страны. Нефть дорожает после достижения соглашения о потолке госдолга США

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара, курс доллара к иене опускался до 140,42 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 104,15 пункта.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

"Укрепление надежд по поводу относительно упорядоченного повышения потолка госдолга США перед датой "икс" должно усилить рисковые настроения в начале недели", — приводит агентство Франс Пресс слова экономиста National Australia Bank Тейлора Ньюджента (Taylor Nugent).

Традиционно доллар считается более надежным активом, поэтому ослабление рисков сдерживает спрос на американскую валюту.