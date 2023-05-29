МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань торговался около минимума за шесть месяцев против доллара США. После того как в выходные проблема госдолга США была решена, рынки переключили внимание на денежно-кредитную политику ФРС. Доллар дешевеет к евро и иене на фоне новостей из США

По словам трейдеров и аналитиков, юань оставался под давлением на фоне укрепления доллара против большинства других основных, которое обусловлено устойчивостью американской экономики и соответствующими ожиданиями относительно ужесточения политики ФРС.

Сейчас рынки учитывают в котировках почти 68-процентную вероятность повышения ключевой ставки ФРС в июне на 25 базисных пунктов, а неделю назад они оценивали такую вероятность всего в 17%.

"Видимо, на краткосрочную траекторию юаня будет влиять направление доллара США, и если индекс доллара останется в восходящем тренде, то юань может ослабнуть", — сказал аналитик OCBC Bank Томми Се.

На континентальном рынке пары доллар/юань открылась на 7,0650, а на момент написания статьи торговалась по 7,0683, недалеко от достигнутого в конце прошлой недели минимума за шесть месяцев 7,0803. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,0575 против 7,076 в пятницу. По словам трейдеров, официальный курс совпал с ожиданиями рынка, а опрошенные Reuters аналитики ожидали, что он составит 7,0574.

"Мы наблюдаем усиление попыток Народного банка Китая смягчить ослабление юаня, но не компенсировать его полностью", — сказал экономист Commerzbank Томми Ву. Нефть дорожает после достижения соглашения о потолке госдолга США

В предыдущие периоды снижения юаня центральный банк неоднократно устанавливал более высокой, чем ожидали рынки, срединный курс, и рынки понимали это как попытки сдержать его ослабление.

По мнению инвесторов, помимо укрепления доллара давление на юань оказывает замедление роста китайской экономики, которое показали разочаровывающие данные за апрель.

"Мы по-прежнему считаем, что во втором полугодии ускорение рост ВВП поддержит рост юаня, но не исключаем сценария, при котором в краткосрочной перспективе юань будет оставаться под давлением осторожности рынка, если данные не улучшатся и не будут усилены меры стимулирования", — сказала аналитик MUFG Лин Ли.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,182 от уровня закрытия пятницы 104,206. Пара доллар/оффшорный юань торговалась 7,0791.