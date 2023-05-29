2023-05-29T10:29:57+03:00
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2023-05-29T10:29:57+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230529/840705771.html
Доллар торгуется к лире на уровне исторического минимума
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. Курс доллара к лире продолжает находится на уровне своего исторического минимума на отметке выше 20 лир за доллар после итогов выборов в Турции, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 29.05.2023
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс турецкой лиры, реджеп тайип эрдоган, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к лире продолжает находится на уровне своего исторического минимума на отметке выше 20 лир за доллар после итогов выборов в Турции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.22 мск курс доллара к турецкой лире растет до 20,0541 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 19,9963 лиры.
В понедельник на прошлой неделе курс доллара к лире подскочил до 20 лир за доллар в впервые в истории.
Так, доллар торгуется на отметке выше 20 лир за доллар третий день подряд.
Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.