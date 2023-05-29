МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к лире продолжает находится на уровне своего исторического минимума на отметке выше 20 лир за доллар после итогов выборов в Турции, свидетельствуют данные торгов. Аналитик допустил, что США могут скоро ввести санкции против Турции

По состоянию на 10.22 мск курс доллара к турецкой лире растет до 20,0541 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 19,9963 лиры.

В понедельник на прошлой неделе курс доллара к лире подскочил до 20 лир за доллар в впервые в истории.

Так, доллар торгуется на отметке выше 20 лир за доллар третий день подряд.

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.