МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Отечественная валюта показывает слабо выраженную разнонаправленную динамику в первой половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск снижается на 8 копеек, до 79,98 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,28 рубля, курс евро при этом растет на 16 копеек, до 85,84 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,56%, до 77,41 доллара за баррель.

"На валютном рынке Мосбиржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с расчетами "завтра" проходят на довольно низких объемах, в среднем не превышая 1 миллиарда долларов. Мы считаем, что на текущий момент участникам торгов нет стимула открывать позиции на рынке, а ключевые участники – экспортеры и импортеры, ожидают более привлекательного курса для конверсионных операций", — говорит Егор Жильников из Промсввязьбанка.

Он ожидает, что на этой неделе рубль будет стремиться к снижению в рамках диапазона 78-80 рублей. Факторами, способствующими укреплению национальной валюты, по мнению аналитика, являются, во-первых, выход "Лукойла" на валютный рынок, в рамках которого он может продать валюты на 1,3 миллиарда долларов, а во-вторых, приходящийся на понедельник пик конверсионных операций в рамках налогового периода.

"Курс доллара находится в диапазоне 79,5–80,5 рубля, и ожидается, что цена останется в этом коридоре. Если коррекция по доллару усилится, то на фоне максимального срока уплаты налогов можно увидеть тест уровня 79,5 рубля", — заключает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.