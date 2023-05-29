МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс турецкой национальной валюты продолжит снижаться после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитик допустил, что США могут скоро ввести санкции против Турции

В воскресенье глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов с результатом более 52% полученных голосов. С начала президентской гонки в Турции 14 мая курс турецкой лиры перешел к очередному снижению и к 26 мая курс доллара преодолел исторический максимум в 20 лир. По состоянию на 12.54 мск 1 доллар США стоит около 20,07 турецких лир.

"Победа действующего президента Турции будет означать сохранение курса, в том числе и в денежно-кредитной политике. На слабость лиры влияет высокая инфляция при низком уровне внутренних процентных ставок… Лира, вероятно, продолжит дешеветь к доллару, однако при сохранении текущей тенденции по инфляции темпы ослабления валюты замедлятся. По факту завершения выборов и снятия неопределенности лира может продемонстрировать небольшое укрепление, однако к концу года, вероятно, выйдет на уровне 21-22 лиры за доллар", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Как отмечает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин, курс турецкой валюты зависит от двух факторов: счета текущих операций (минус 11,5% от ВВП по состоянию на первый квартал 2023 года) и интервенций ЦБ, который перед выборами активно продавал валюту, сдерживая девальвацию. "Обвал лиры был неизбежен при любом исходе выборов. Но Эрдоган может ухудшить ситуацию, продолжая сжигать ЗВР… что приведёт к ещё большему упадку и лиры, и экспорта", — резюмирует эксперт. Доллар торгуется к лире на уровне исторического минимума

Виктор Григорьев, аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" полагает, что на динамику лиры также могут повлиять итоги заседания Банка Турции 22 июня. В случае, если администрация подтвердит приверженность политике низких ставок, то лира продолжит существенно слабеть, а курс доллара может превысить отметку в 25 лир. "В целом ситуация в стране, являющейся одним из основных торговых партнеров для России, остается сложной, и реализация отдельных рисков может оказать влияние на торговые потоки между странами и, в свою очередь, на динамику рубля", — считает Григорьев.

Поскольку президентские выборы в стране уже прошли, турецкому ЦБ не надо искусственно сдерживать курс лиры от ослабления, тратя на это драгоценную валюту из резервов, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. "В этой связи курс доллара к лире может подняться к концу 2023 года до 26-28 лир. На данный момент пара USD/TRY торгуется возле 20,07 лиры. Ослабление турецкой валюты с вечера пятницы составляет 0,9%. Падение курса лиры против доллара с начала года составляет более 7%", — уточняет он.