МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет по отношению к евро после соглашения по госдолгу США, свидетельствую данные торгов. Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару опускался до 1,0715 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара, курс доллара к иене опускался до 140,26 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 104,25 пункта.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

На этой неделе валютные инвесторы будут ждать публикацию Бежевой книги, а также данных по безработице в США.