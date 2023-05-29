МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник слегка снижается к доллару, юаню и евро, курс сохраняет боковую динамику около 80 рублей за доллар, следует из данных торгов. Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.35 мск повышался на 13 копеек, до 80,19 рубля, евро – на 35 копеек, до 86,03 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,33 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 70,6 миллиарда рублей против 33,7 миллиарда по евро и 62,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,2%, юань – тоже на 0,2%, евро – на 0,4%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в понедельник остается в "боковике", доллар уже которую неделю не может оторваться от ключевой отметки 80 рублей.

"Рубль продолжает консолидироваться в узком коридоре почти всю вторую половину месяца. Вероятно, на текущих уровнях найден баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти снижается на 0,9% до 76,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,05% до 104,2 пункта. Лукашенко рассказал о сроках введения единой валюты Белоруссии и России

ПРОГНОЗЫ

Нарушить текущее курсовое равновесие на российском валютном рынке способно сокращение экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, которое началось в середине апреля от уровней 87,5 доллара за баррель сорта Brent и доходило почти до 71 доллара, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Сырьевой фактор влияет на поступление инвалюты на российский рынок с определенным лагом во времени. Дополнительное давление на рубль способно оказать завершение налогового периода, пик которого приходится на понедельник. Правда, в прошлом месяце это не помешало рублю перейти к активному укреплению примерно в это же время", — добавляет он.

Вероятно, что на ближайшее время главным сценарием будет ослабление рубля по факту завершения налогового периода мая, рассчитывает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Плюс к этому нефть вновь дешевеет, так как на рынке нет уверенности, что ОПЕК+ пойдёт на дополнительные сокращения", — добавляет он.