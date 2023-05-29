МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в понедельник перед публикацией ряда данных по США на этой неделе, свидетельствую данные торгов. Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле упала до минимума с июля 2012 года

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару опускался до 1,0711 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара, курс доллара к иене — до 140,35 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 104,27 пункта.

Во вторник валютные инвесторы будут оценивать статистику аналитической компании Conference Board. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пунктов с показателя апреля в 101,3 пункта.

В пятницу будут опубликованы данные о занятости в стране. Прогнозируется, что безработица в США в мае выросла до 3,5% с уровня апреля в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 195 тысячи

Трейдеры также оценивают новости вокруг госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.