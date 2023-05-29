Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 80,83 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 80,83 рубля, юань — до 11,39 рубля
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,83 рубля и 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 77 копеек, до 80,83 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,39 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 86,80 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230529/840710702.html
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