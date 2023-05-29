МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,83 рубля и 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 77 копеек, до 80,83 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,39 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 86,80 рубля.