МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника немного снижается к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, какой карт-бланш выпадет рублю в начале недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 24 копейки, до 81,07 рубля. Курс американской валюты превысил отметку в 81 рубль впервые с 17 мая. Курс юаня повышается на 2 копейки, до 11,41 рубля. Евро на старте поднялось на 10 копеек, до 86,9 рубля.