МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене во вторник утром не показывает единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг лимита госдолга США, а также монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0704 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене опускался до 140,34 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 104,27 пункта.

Одним из главных событий на рынках остается вопрос повышения потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. А Белый дом сообщил, что Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению.

На фоне неопределенности, связанной с рисками дефолта, рынки ожидают очередного изменения ставки на заседании ФРС в предстоящем месяце. По данным CME Group, 59,6% экспертов закладывают очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущих 5-5,25%, остальные 40,4% продолжают ждать сохранения показателя в июне.

Рынки также ожидают важную статистику из США позднее на неделе. Данные по безработице в стране будут опубликованы в пятницу, 2 июня. Аналитики предполагают, что в мае показатель увеличился до 3,5% с 3,4% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 195 тысяч после увеличения на 253 тысячи в апреле.