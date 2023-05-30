МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к умеренному укреплению к основным валютам после незначительного снижения в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на 0,7 процента в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 9 копеек, до 80,75 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,37 рубля, евро теряет 48 копеек, опускаясь до 86,33 рубля.

При этом в самом начале торгов курс доллара повышался на 24 копейки, до 81,07 рубля, преодолев отметку в 81 рубль, впервые с 17 мая. Курс юаня повышался на 2 копейки, до 11,41 рубля. Первая же сделка с евро прошла лишь в 7.12 мск — европейская валюта поднялась на 1 копейку, до 86,9 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 0,43%, до 76,77 доллара за баррель.

"Рубль вчера потерял поддержку со стороны налогового периода, которая ему так и не позволила серьезно укрепиться. Вчера рубль отдал доллару почти процент стоимости. Сегодня на утренних торгах девальвация продолжается. Сопротивление по паре доллар-рубль лежит в районе 82", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций" полагает, что локальный скачок стоимости иностранных валют был обусловлен геополитическими факторами и не имеет серьезного влияния на курс рубля. Его прогноз — снижение курса доллара в район 78 рублей.