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2023
https://1prime.ru/Forex/20230530/840713050.html
Иена укрепилась перед совещанием глав финансовых ведомств Японии
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. Иена укрепилась во вторник после объявления о чрезвычайном совещании руководителей финансовых ведомств Японии, включая представителей центрального банка. На момент написания... ПРАЙМ, 30.05.2023
валюта, рынки, новости, япония, курс иены, курс доллара, банк японии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Иена укрепилась во вторник после объявления о чрезвычайном совещании руководителей финансовых ведомств Японии, включая представителей центрального банка.
На момент написания статьи пара доллар/иена опустилась до 140,43 от 140,93 до объявления.
Высокопоставленные представители Министерства финансов, Банка Японии и Агентства финансовых услуг встретятся в 08.30 по Гринвичу, сообщили в Минфине.