МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Иена укрепилась во вторник после объявления о чрезвычайном совещании руководителей финансовых ведомств Японии, включая представителей центрального банка. Банк Японии продолжит сверхмягкую денежно-кредитную политику

На момент написания статьи пара доллар/иена опустилась до 140,43 от 140,93 до объявления.

Высокопоставленные представители Министерства финансов, Банка Японии и Агентства финансовых услуг встретятся в 08.30 по Гринвичу, сообщили в Минфине.