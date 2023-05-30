МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам перешла в "красную зону", свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут позднее в ходе торгов публикацию статистики из США. СМИ: в США перешли к тактике "созидательного разрушения" доллара

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару рос до 1,072 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене опускался до 140,24 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 104,14 пункта. Утром индекс рос на 0,07%.

Позднее во вторник выйдет статистика аналитической компании Conference Board. Эксперты полагают, что индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пунктов с показателя апреля в 101,3 пункта.

Продолжают влиять на торги ожидания по поводу повышения потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден накануне заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Такие новости ослабили риски дефолта, но некоторая неопределенность по-прежнему сохраняется.

А в пятницу будет опубликована статистика по безработице в США за май, что также может повлиять на стоимость доллара. Аналитики прогнозируют, что показатель увеличился до 3,5% с 3,4% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 195 тысяч после увеличения на 253 тысячи в апреле.