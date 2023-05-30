МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем немного снижается против основных торгуемых на Московской бирже валют, находя баланс после широких колебаний с утра, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций умеренно повышается во второй половине дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск повышался на 19 копеек, до 81,02 рубля, евро – на 29 копеек, до 87,09 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,43 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом диапазон торгов достаточно широк. В частности, доллар с утра максимально подскакивал до 81,39 рубля, после чего он проваливался до 80,18 рубля.

Объем торгов юанями при этом составляет 78,6 миллиарда рублей против 26,9 миллиарда по евро и 77,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,2%, юань – тоже 0,4%, евро – на 0,3%.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Курс российской валюты во вторник днем пытается стабилизироваться, продемонстрировав с утра широкие колебания: сначала ослабев, а затем — укрепившись. В итоге курс стабилизируется немного ниже "круглой" отметки в 81 рубль за доллар.

"На старте основной сессии рубль вначале ослабел по инерции, затем резко укрепился, но потом быстро сдал позиции, растеряв почти весь сегодняшний "плюс". Таким образом, валютным парам пока не удалось выйти из двухнедельного диапазона консолидации, хотя доллар и пробивал его верхнюю границу, но затем вернулся в рамки бокового коридора", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.30 мск падала на 3,9% до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104 пунктов, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Рубль накануне — в понедельник — вернулся к снижению, несмотря на пик налогового периода мая, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"Сегодня локальный рост доллара может продолжиться", — добавляет она.

Доллар на глобальном рынке после выходного в США может коррекционно ослабеть, и на этом фоне его курс на российском рынке, вероятно, закончит день ниже 81 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".