МОСКВА, 3 июн, — ПРАЙМ. Россия и Китай одержали еще одну победу, больше стран уходят от доллара, заявил американский журналист Клейтон Моррис в видео на YouTube-канале Redacted. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Он отметил, что многие государства заменяют американскую валюту в торговых расчетах.

"Альянс России и Китая только что одержал еще одну победу над падающим долларом США на встрече БРИКС", — подчеркнул журналист.

Министры иностранных дел участниц БРИКС провели встречу 1-2 июня в Кейптауне. Председателем объединения в 2-23 году является ЮАР.

По словам Морриса, большее число стран, в том числе Аргентина, Бразилия, Лаос, Пакистан, в рамках мероприятия выразили намерение отказаться от доллара в международных расчетах и перейти на юань.

Журналист в своем видео привел слова ведущих CBS NEWS, о переходе Аргентины на оплату импортируемых товаров в китайской валюте с целью сокращения доли американской в торговых расчетах. Бразилия также объявила о планах позволить бизнесу использовать юань вместо доллара, добавили они.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к блоку выразили Аргентина, Иран, а также, по информации МИД КНР, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.