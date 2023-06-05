МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила в июне — начале июля продолжатся, но могут быть немного ниже текущих 2 миллиардов рублей в день, этот фактор мало повлияет на курс рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. ВТБ вновь повысил ставки по депозитам в юанях

В понедельник Минфин РФ объявит свои оценки дополнительных нефтегазовых доходов, а также — объемы валютных операций в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ с 13 января возобновил интервенции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, начав продавать юани. В последние месяцы объем продаж снижается: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 миллиарда рублей (3,7 миллиарда рублей в день), а с 10 мая по 6 июня — 40,4 миллиарда рублей (примерно по 2 миллиарда рублей в день).

ОПЕРАЦИИ СОКРАТЯТСЯ

Дисконт цены Urals к Brent продолжает сокращаться, но и средняя котировка североморской смеси снижается, так что стоимость российской нефти в последние недели остается плюс-минус стабильной, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

"Это означает, что объем операций с юанем в рамках бюджетного правила на июнь может оказаться сопоставим с предыдущим месяцем. В прошлом месяце продажи юаня за рубли составляли около 2 миллиардов рублей в день. В июне они могут оказаться чуть ниже этого значения", — добавляет он.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае снизилась несильно по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 53 долларов за баррель, поэтому объем продаж юаней будет сопоставим с тем, что был установлен на май, также считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

При этом, по прогнозам управляющего активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Александра Аникина, в июле Минфин может начать приобретать валюту в объеме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в день.

КУРС НЕ ОТРЕАГИРУЕТ

Сокращение объема валютных операций не окажет существенного влияния на рублевый курс, полагает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"Существенное влияние на валютный курс было в начале года, когда объем продаж в месяц исчислялся миллиардами долларов — несколькими процентами от объема экспорта. В последний месяц он уже упал до 0,5 миллиарда, что добавляло чуть больше 1% курсу рубля. А дальше влияние сведется к нулю", — прогнозирует он.

Даже при возможной смене направления операций (начале покупок валюты) влияние на курс рубля будет ограниченным ввиду малого размера объемов операций, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Впрочем, в моменте возможен всплеск спекулятивной волатильности", — допускает он.