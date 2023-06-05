МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Курс рубля не демонстрирует серьезных изменений по отношению к доллару и юаню в начале торгов понедельника: американская валюта торгуется по 81,5 руб, китайская — по 11,46 руб, следует из данных Московской биржи. Аналитик предупредил, кто в июне подставит подножку рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск не меняется, оставаясь на уровне 81,5 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,46 рубля. Заметно меняется лишь курс евро, снижающийся на 54 копейки, до 86,88 рубля.